Sakarya sahilde bulunan İHA kimin, hangi ülkenin?

Sakarya sahilde bulunan İHA kimin, hangi ülkenin?
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Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesinde 09.30 sıralarında Karasu Halk Plajı 28. kule önlerinde İHA olduğunu gören vatandaşlar durumu Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Peki, Sakarya sahilde bulunan İHA kimin, hangi ülkenin?

Sakarya sahilde bulunan İHA kimin, hangi ülkenin? Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesinde 09.30 sıralarında Karasu Halk Plajı 28. kule önlerinde İHA olduğunu gören vatandaşlar durumu Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Detaylar...

SAKARYA KARASU SAHİLDE İHA BULUNDU

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde vatandaşlar tarafından insansız hava aracı (İHA) bulundu. Emniyet ekipleri tarafından alınan İHA, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına teslim edildi.

Sakarya sahilde bulunan İHA kimin, hangi ülkenin?

Bölgeye gelen ekipler, yerde bulunan insansız hava aracını muhafaza altına aldı. Emniyet ekiplerince teslim alınan İHA, daha sonra Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na teslim edildi.

Burada SAS (Sualtı Savunma) timleriyle kurulan koordine çerçevesinde yapılan ilk değerlendirmede, İHA'nın fabrikasyon üretim olmadığı, el yapımı ve atölye ortamında üretildiği tespit edildi.

Menşei belli olmayan cismin, Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklı bölgelerden sürüklenerek gelmiş olabileceği değerlendiriliyor. Şüpheli İHA'nın detaylı teknik incelemesi için SAS ekiplerinin pazartesi günü bölgede çalışma yapacağı, bu süre zarfında ise güvenli alanda muhafaza edileceği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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