Sakarya'nın Dikmen Yaylası ve Keremali Dağı beyaz gelinliğini giydi
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Sakarya'nın Dikmen Yaylası ve Keremali Dağı beyaz gelinliğini giydi

22.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:30

- Sakarya'nın Dikmen Yaylası ve Keremali Dağı beyaz gelinliğini giydi Yüksek rakımlı yerler güne karla uyandı Sakarya'nın Hendek ve Akyazı ilçelerindeki Dikmen ile Keremali Dağı yeni güne karla uyandı.

- Sakarya'nın Dikmen Yaylası ve Keremali Dağı beyaz gelinliğini giydi

Yüksek rakımlı yerler güne karla uyandı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ve Akyazı ilçelerindeki Dikmen ile Keremali Dağı yeni güne karla uyandı. Beyaza bürünen bölgede ise kartpostallık görüntüler oluştu.

Aralık ayının son etkili olan kar yağışı Sakarya'da yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde de aralıklı olarak devam etti. Sakarya'nın en yüksek bölgeleri beyaz gelinliğini giyerken bölge halkı ise güne kartpostallık görüntülerle uyandı.

Sakarya'nın Dikmen Yaylası ve Keremali Dağı beyaz gelinliğini giydi
Sakarya'nın Dikmen Yaylası ve Keremali Dağı beyaz gelinliğini giydi
Sakarya'nın Dikmen Yaylası ve Keremali Dağı beyaz gelinliğini giydi
Sakarya'nın Dikmen Yaylası ve Keremali Dağı beyaz gelinliğini giydi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

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