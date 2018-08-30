Sakarya Markette Gördükleri Husumetlilerine Kurşun Yağdırdılar: 3 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, aralarında husumet bulunan kişileri markette görenler kurşun yağdırdı. Yaralanan 3 kişi tedaviye alındı.

Olay gece saatlerinde, Akyazı Taşburun Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan kişilerin markette olduğunu öğrenen kişiler otomobille marketin önüne geldi. Kurşun yağdıran kişiler geldikleri araca binerek kaçtı. Silahlı saldırıda Mustafa Furuncuoğlu, Yunus Bilgin ve ismi öğrenilemeyen bir kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Furuncuoğlu ve Yunus Bilgin yapılan ilk müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaçan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.