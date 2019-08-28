Sakarya mahallesinde asfalt çalışmaları başladı

28.08.2019 15:29

Melikgazi Belediyesi, Sakarya Mahallesi Koyunbaba Mevkii'nde yol çalışmasına başladı.



Bölgede alt yapı ve üst yapı çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Koyunbaba Mevkii'nde 1 kilometrelik yolda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşların konforlu ve kaliteli hizmet alması için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Çalışmalarımızı görmek için teknik ekibimle birlikte sahada yerinde inceleme yapıyoruz. Bugün de Sakarya Mahallemizdeyiz. Yeni oluşan yerleşim yerine imarlı yolun alt yapı çalışmalarıyla birlikte yapılmasına başlandı. İnşallah burayı da vatandaşlarımız yerleşim yeri olarak kullanacak. Dolayısıyla burada mevcutta bulunan yurt ve konutların ulaşımını sağlamak için yol çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve seri bir şekilde evlerine ulaşması için çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarım sağ olsun gece-gündüz emek veriyorlar. Kendilerine emekleri için teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA