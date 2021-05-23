Domates yüklü kamyon virajda devrildi
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Domates yüklü kamyon virajda devrildi

Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan Oktar - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM yolu girişindeki virajda bariyere çarpan domates yüklü kamyon devrildi.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM yolu girişindeki virajda bariyere çarpan domates yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü yara almazken, araç vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde TEM yolu Arifiye Gişeleri bağlantı yolunda meydana geldi. Antalya'dan İstanbul'a domates götüren Nevzat Toğrul yönetimindeki 34 LMA 98 plakalı domates yüklü kamyon, D-650 yolundan TEM yoluna giriş yapmak için bağlantı yoluna girdi. Virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra yol kenarına devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yol kenarına devrilen kamyon, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Nevzat Toğrul, "Hep döndüğümüz bir viraj, çokta yavaştım ama sanırım kasadaki mal devrilerek kamyonu buraya yatırdı. Şükür bana bir şey olmadı" dedi.


Domates yüklü kamyon virajda devrildi
Domates yüklü kamyon virajda devrildi
Domates yüklü kamyon virajda devrildi
Domates yüklü kamyon virajda devrildi
Domates yüklü kamyon virajda devrildi
Domates yüklü kamyon virajda devrildi
Domates yüklü kamyon virajda devrildi
Domates yüklü kamyon virajda devrildi
Domates yüklü kamyon virajda devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan Oktar

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