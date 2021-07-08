Sakarya İstanbul arası kaç km? Sakarya'dan İstanbul'a kaç saatte gidilir?

Sakarya-İstanbul arası kaç kilometre mesafe tutar öğrenmek için haberimizden ulaşabilirsiniz. Sakarya'dan İstanbul'a kaç saatte gidilir? İstanbul-Sakarya arası kaç dakika sürer?

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SAKARYA-İSTANBUL ARASI KAÇ KM MESAFEDE?

Sakarya İstanbul arası yaklaşık 155 km (kilometre) mesafe tutmaktadır.

Metre cinsinden çevirirsek 155.000 metre etmektedir.

SAKARYA-İSTANBUL ARASI KAÇ DAKİKA SÜRER?

Sakarya İstanbul arası yaklaşık 2 saat 13 dakika sürmektedir. Diyelim ki Sakarya'dan saat 16:00 'da yola çıktınız. İstanbul'a vardığınızda saat yaklaşık 18:13 olur.