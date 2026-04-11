RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Trabzonspor-Galatasaray maç yayınında uygunsuz tezahüratların yayına verilmesi nedeniyle yayıncı kuruluşa para cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın yayınında yaşanan ihlaller nedeniyle yayıncı kuruluş beIN Sports’a ceza verdi.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATLAR YAYINA VERİLDİ

RTÜK’ün gündeminde yer alan incelemede, 4 Nisan’da oynanan maç sırasında statta müzik eşliğinde yapılan küfürlü tezahüratların herhangi bir sansür uygulanmadan yayına verildiği tespit edildi. Özellikle “Şinanay” parçası eşliğinde edilen tezahüratların açık şekilde ekrana yansıması dikkat çekti.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMADI

Kurul, yayıncı kuruluşun gecikmeli yayın sistemi kullanmadığını, ortam sesini dengelemediğini ve gerekli anlarda sesi kısarak izleyiciyi koruyucu önlemler almadığını belirledi. Bu durumun yayın ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan değerlendirmelerin ardından RTÜK, söz konusu ihlaller nedeniyle beIN Sports’a idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Alper Kızıltepe
