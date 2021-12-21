Sakarya İl Sağlık Müdürü Öğütlü'den Kaymakam Gün'e ziyaret

SAKARYA (AA) - Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün'ü ziyaret etti.

Ziyarette, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Serdar Değirmenci de yer aldı.

Kaymakam Gün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçedeki sağlık sorunlarını değerlendirdiklerini kaydetti.

Öğütlü de sağlık yatırımları ile aşı çalışmalarını takip etmek için ilçeyi ziyaret ettiğini belirterek, Kaymakam Gün'e yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

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