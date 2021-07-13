Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, telafi eğitimi alan öğrencileri ziyaret etti
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Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, telafi eğitimi alan öğrencileri ziyaret etti

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, telafi eğitimi alan öğrencileri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, telafi eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, telafi eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

Serdivan ilçesindeki TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Durmuş, burada okul müdürü ve öğretmenlerden eğitimle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü'nde okuyan Pastacılık Atölyesi'ndeki öğrencilerle sohbet eden Durmuş, pasta ve kurabiye yapımına yardım etti.

Durmuş, gazetecilere, telafi eğitimlerinin 5 Temmuz itibarıyla başladığını anımsattı.

Öğrencilerin eğitim ve öğretime hazır hale gelmeye çalıştığına işaret eden Durmuş, öğrencilere yıl içerisinde görmeleri gereken eğitimlerin bazılarını kazandırdıklarını anlattı.

Durmuş, telafi eğitimlerinin kentteki tüm okullarda talep edilmesi halinde yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz, okulların web sayfalarında açılan telafi eğitimlerini takip edip okula gelebilirler. Çocuklarımızı bekliyoruz. Yazın okulu kapatmanın hüznünü yaşardık ama bu sene okulu açık tutma gayretindeyiz. Süreç içerisinde görev alan öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ediyorum. Velilerimiz bilsin ki, okullarımızın hepsi telafi eğitimi için hazır, yeter ki talep etsinler. Bu talepleri gerçekleştirmek için 13 bin 580 öğretmen kadromuzla her daim hazırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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