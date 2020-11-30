Sakarya Emniyetinden toplu taşıma sürücülerine jest
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sakarya Emniyetinden toplu taşıma sürücülerine jest

30.11.2020 15:22 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:28

Sakarya Emniyetinden toplu taşıma sürücülerine jest Trafikteki sürücüleri unutmadılar Kolonya ve paket çikolata ikramında bulunarak Dünya Şoförler Günü'nü kutladılar Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, '30 Kasım Dünya Şoförler Günü' dolayısıyla şoförlere...

Sakarya Emniyetinden toplu taşıma sürücülerine jest

Trafikteki sürücüleri unutmadılar

Kolonya ve paket çikolata ikramında bulunarak Dünya Şoförler Günü'nü kutladılar

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir korse markasının reklamını yapan Hanife, verdiği pozla alay konusu oldu
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife, verdiği pozla alay konusu oldu
Kritik toplantı öncesi dikkat çeken açıklama: Daha sert tedbirlerin zamanı geldi
Kritik toplantı öncesi dikkat çeken açıklama: Daha sert tedbirlerin zamanı geldi
Terör örgütüne ağır darbe! Gözaltına alınanlar arasında 2 memur ve 1 müteahhit de var
Terör örgütüne ağır darbe! Gözaltına alınanlar arasında 2 memur ve 1 müteahhit de var

SAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, '30 Kasım Dünya Şoförler Günü' dolayısıyla şoförlere kolonya ve paket çikolata ikramında bulundu.

30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, şoförlere kolonya ve paket çikolata ikramında bulundu. polislerin jest olarak yaptıkları kutlama karşısında memnun kalan sürücüler Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Sakarya Emniyetinden toplu taşıma sürücülerine jest
Sakarya Emniyetinden toplu taşıma sürücülerine jest
Sakarya Emniyetinden toplu taşıma sürücülerine jest
Sakarya Emniyetinden toplu taşıma sürücülerine jest

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

İlgili Haberler

Adana'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
Adana'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
Başkentte, toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolü
Başkentte, toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolü
Ankara'da toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi
Ankara'da toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cevdet Yılmaz Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Beyonce Sezen Aksu Merve Boluğur Emel Müftüoğlu
Spor Falcao Fuat Çapa Serdar Aziz Caner Erkin Robert Prosinecki
Tüm Haberler Cuma Antalya Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya Emniyetinden toplu taşıma sürücülerine jest - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 15:28:33. #1.14#
title