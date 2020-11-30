Sakarya Emniyetinden toplu taşıma sürücülerine jest

Sakarya Emniyetinden toplu taşıma sürücülerine jest Trafikteki sürücüleri unutmadılar Kolonya ve paket çikolata ikramında bulunarak Dünya Şoförler Günü'nü kutladılar Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, '30 Kasım Dünya Şoförler Günü' dolayısıyla şoförlere...

Sakarya Emniyetinden toplu taşıma sürücülerine jest

Trafikteki sürücüleri unutmadılar

Kolonya ve paket çikolata ikramında bulunarak Dünya Şoförler Günü'nü kutladılar

SAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, '30 Kasım Dünya Şoförler Günü' dolayısıyla şoförlere kolonya ve paket çikolata ikramında bulundu.

30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, şoförlere kolonya ve paket çikolata ikramında bulundu. polislerin jest olarak yaptıkları kutlama karşısında memnun kalan sürücüler Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK