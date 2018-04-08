Sakarya'dan Suriye'ye İnsani Yardımlar

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneğince, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Afrin ve Doğu Guta'da zor şartlarda yaşayanlar için son bir haftada toplanan 125 ton insani yardımın bulunduğu 5 tır bölgeye gönderildi.

Sakarya İHH Başkanı Sebahattin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, 7 yıldır devam eden Suriye savaşı süresince hayırseverlerden aldıkları yardımlarla toplam 244 tır insani yardım malzemesini bölgedeki ihtiyaç sahipleri ile buluşturduklarını belirtti.

Son bir hafta içerisinde su, gıda ve hijyen paketlerinden oluşan 125 tonluk insani yardım malzemesini 5 tır ile Afrin ve Doğu Guta'ya gönderdiklerini kaydeden Aydın. "Afrin'de zulümden terörden kurtulan bölge halkı için ya da Doğu Guta'da savaş, açlık ve yoksullukla boğuşan mazlumlara yardım etmek isteyen hayırsever halkımız Yeni Cami civarındaki dernek merkezimize ya da Orhan Cami yanındaki Bağış Kabul Merkezimize gelerek makbuz karşılığı bağış yapabilir. Banka ya da internet aracılığı ile de yardımlarını ulaştırabilirler." ifadesini kullandı.