Sakarya'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 3 tır yardım malzemesi gönderildi
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Sakarya'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 3 tır yardım malzemesi gönderildi

10.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:19
Sakarya'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 3 tır yardım malzemesi gönderildi

Sakarya'da toplanan yardım malzemelerinden oluşan 3 tır, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı.

Sakarya'da toplanan yardım malzemelerinden oluşan 3 tır, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi, Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Kampüs Camisi gönüllüleri, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, İdlib bölgesi için kampanya düzenlendi.

Bu kapsamda içerisinde 500 çuval un, 150 çuval patates, 1500 çift ayakkabı, gıda kolileri, çocuk bezi, bebek bisküvisi, süt, temizlik malzemesi, battaniye, iç giyim, çorap ve 80 yatağın bulunduğu 3 tır, SAÜ Helikopter Pisti'ne getirildi.

Burada düzenlenen törende konuşan Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, bu tür yardımların insanları duygulandırdığını, hazırlanan ürünlerin ihtiyaç sahipleri için yola çıkacağını belirterek, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ile SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

SAÜ Kampüs Camisi İmam Hatibi Erol Demir ise kampanyayı İdlib'deki sel sonrası başlattıklarını belirterek, "Bu durum içimizi acıttı. Yöneticilerimizle irtibata geçerek güzel bir kampanya hazırladık. Kampanyamıza destek veren, mazlumlara sahip çıkan herkesten Allah razı olsun." dedi.

İl Müftüsü Başiş'in dua etmesinin ardından yardım malzemelerinin olduğu 3 tır, İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'na hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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