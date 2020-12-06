Serdivan'da hafta sonu mesaisi
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Serdivan'da hafta sonu mesaisi

06.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:45
Serdivan'da hafta sonu mesaisi

Serdivan Belediyesi iki günlük sokağa çıkma yasağında ilçe genelindeki cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Serdivan Belediyesi iki günlük sokağa çıkma yasağında ilçe genelindeki cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından cadde ve sokaklar ilaçlı sularla temizlenirken, ilçedeki çöp konteynerleri da konteyner dezenfekte aracı ile dezenfekte edildi. İki günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaya ve araç trafiğinin olmadığı cadde ve sokaklar, hem dezenfekte araçlarıyla hem de gezici ekipler tarafından detaylı olarak temizlendi. Kısıtlamalara bağlı olarak alanların boş kalmasını fırsat bilen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandıkları ATM ve camilerin çevresinde de temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. - SAKARYA

Serdivan'da hafta sonu mesaisi
Serdivan'da hafta sonu mesaisi
Serdivan'da hafta sonu mesaisi
Serdivan'da hafta sonu mesaisi
Serdivan'da hafta sonu mesaisi
Serdivan'da hafta sonu mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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