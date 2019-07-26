Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bölge ulaşımına önemli katkı sağlayan Topça Katlı Kavşağı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, seçim öncesi vatandaşlardan bölgenin aciliyeti konusunda talep geldiğini belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yaptıkları temas doğrultusunda, kavşağın üst kısmını trafiğe açarak şehre kazandırdıklarını bildirdi.

Kavşağın alt kısmında yaya yolları ve alt yolların tamamlanmaması sonucu vatandaşların ve esnafın sıkıntı yaşadığının farkında olduklarını vurgulayan Yüce, "Konuyla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğümüzle irtibat halindeyiz. Gerekli tüm çalışmaların en hızlı şekilde yapılacağına inanıyoruz. Yaşanan sıkıntının çözüme kavuşması için bizler de elimizden geldiği kadar gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Minik gezginler Kaynarca'yı gezdi

Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğrencileri, Kaynarca'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM), yaz dönemi kursları devam ediyor.

Her hafta şehrin farklı yerlerini gezen Sapanca SGM "Yeniden Tarih Atölyesi" öğrencileri, bu hafta Kaynarca'nın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Şeyh Muslihiddin'in yaptırdığı camiyi inceleyen öğrenciler, daha sonra ilçeyi gezdi.

Minik öğrenciler, Kanlıgöl, Reisler Göleti ve ayçiçeği tarlalarını da gördü.

Kaynak: AA