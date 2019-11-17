Sakarya'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

17.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:32

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çökekler Mahallesi'ndeki kahvehanede iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, iki kişi silahla ayaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA