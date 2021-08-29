Sakarya'daki Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı hafta sonunda ziyaretçilerden ilgi gördü
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Sakarya'daki Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı hafta sonunda ziyaretçilerden ilgi gördü

Sakarya'daki Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı hafta sonunda ziyaretçilerden ilgi gördü
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Kültür Sanat

Sakarya'da, havası, doğal güzellikleri, piknik ve dinlenme alanlarıyla bölgenin cazibe merkezlerinden Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı hafta sonunda ziyaretçilerini ağırladı.

Sakarya'da, havası, doğal güzellikleri, piknik ve dinlenme alanlarıyla bölgenin cazibe merkezlerinden Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı hafta sonunda ziyaretçilerini ağırladı.

Sosyal mesafeye riayet ederek alandaki masalara oturan ziyaretçiler, bisiklete binerek, yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar göl bisikletine bindi, çocuklar da göldeki ördeklere yem attı.

Doğal stüdyo olarak kullanılan tabiat parkına gelen gelin ve damatlar fotoğraf çektirdi.

Bölgeye kimi vatandaşlar karavanlarıyla gelirken, bazıları da çadır kurdu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'nda kurulan lunaparka gelen çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Ayrıca, göl kenarında açan nilüferlere de ilgi gösteren ziyaretçiler, burada fotoğraf çekti.

Gezi trenine binen ziyaretçiler ise göl kenarı boyunca gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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