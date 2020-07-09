Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
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Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlayıcıları taşıyan bir kamyonda patlama meydana geldi. Patlamada 3 asker şehit olurken, 12 kişi yaralandı. Patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar, Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün baba evlerine şehit ateşi düştü.

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
09.07.2020 17:54 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:59

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki malzemelerin sevkiyatı sırasında bir patlama yaşandı. Patlamada 3 jandarma personeli şehit olurken, biri ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

İNDİRİLME SIRASINDA PATLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada; 2'si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır."

SAKARYA'DAKİ PATLAMANIN ATEŞİ MANİSA'YA DÜŞTÜ

Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın şehit olduğu haberi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Uludurebent Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Acı haberi Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Eğitim ve Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış'tan alan anne Fatma Yazar (55) ile çiftçi baba Mesut Yazar (57), büyük üzüntü yaşadı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın kardeşi Cihan Yazar'ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü

TEKİRDAĞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Sakarya'da geçtiğimiz günlerde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından patlayıcıların kontrollü olarak imha edilmesi maksadıyla taşındığı kamyondan indirildiği sırada yaşanan patlamada Tekirdağlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz de şehit oldu.

Sakarya'da Taşkısığı mevkiinde meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'daki evine acı haber ulaştı.

100. Yıl Mahallesi'ndeki eve dev Türk bayrağı asılırken, şehidin komşuları da evlerine Türk bayrakları astı.

Acı haberi alan şehidin yakınları büyük bir üzüntü yaşarken, evin önüne taziye çadırı da kuruldu.

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü

ŞEHİT ATEŞİ AFYONKARAHİSAR'A DÜŞTÜ

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın Afyonkarahisar'daki ailesine acı haber ulaştı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde bugün ikinci patlama meydana geldi. Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, mühimmat taşınan alanda meydana gelen patlamada 3 kişi şehit olurken, 11 kişi ağır yaralandı. Şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın Afyonkarahisar'ın Sümer Mahallesi'ndeki ailesine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerince acı haber verildi.

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü

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