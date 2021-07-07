Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında tutuklanan sanık yeniden tahliye edildi
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Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında tutuklanan sanık yeniden tahliye edildi

Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında tutuklanan sanık yeniden tahliye edildi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin davanın bir önceki duruşmasında serbest bırakılmasının ardından itiraz üzerine tutuklanan sanık, yeniden tahliye edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin davanın bir önceki duruşmasında serbest bırakılmasının ardından itiraz üzerine tutuklanan sanık, yeniden tahliye edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklama kararı çıkarmasının ardından gözaltına alınarak cezaevine gönderilen iki sanıktan sorumlu müdür Asiye A. hakkındaki karara avukatları itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Asiye A'nın tahliyesine karar verdi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Haziran'da görülen davanın üçüncü duruşmasında, sanıklar Asiye A. ve Erşan Ö'nün "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrolle tahliyesine karar vermişti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatlarının tahliyeye ilişkin itirazını kabul etmiş ve 2 sanık hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Gözaltına alınan iki sanık, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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