Son dakika gündem: Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika gündem: Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

AA, Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Son dakika habere göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı, aydınlatma direği ve trafik lambaları devrildi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı, aydınlatma direği ve trafik lambaları devrildi.

Güneşler Mahallesi çevre yolu ışıklarında 34 HP 8183 plakalı otomobil ve 54 AGE 812 plakalı kamyonet ile 54 J 0158 ve 54 J 0037 plakalı özel halk otobüslerinin karıştığı bir trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak aydınlatma direğini yıkan otomobil refüjde durdu. Kamyonet ve otobüslerin çarpışması da trafik lambalarının devrilmesine neden oldu.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve trafik polisi sevk edildi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 12 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan çevre yolunun Erenler yönü, çalışmaların ardından açıldı.

Son dakika gündem: Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Güneşler, Kamyonet, Otomobil, Sakarya, Güncel, Haber

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