Sakarya'da yol kenarında erkek cesedi bulunması
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yol kenarında başından silahla vurulmuş halde cesedi bulunan gencin cenazesi defnedildi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yol kenarında başından silahla vurulmuş halde cesedi bulunan gencin cenazesi defnedildi.
Alınan bilgiye göre, dün Karandere Mahallesi'nde yol kenarındaki patika yolda bulunarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürülen İlhan Karakaya'nın (21) otopsi incelemesi tamamlandı.
İncelemelerin ardından Karakaya'nın cesedi ailesine teslim edildi.
Karakaya'nın cenazesi Elperek Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Elperek Mezarlığı'na defnedildi.