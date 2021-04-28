SAKARYA'DA YERLİ VE ELEKTRİKLİ İŞ ARAÇLARI ÜRETİYORLAR
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SAKARYA'DA YERLİ VE ELEKTRİKLİ İŞ ARAÇLARI ÜRETİYORLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde yerli üretimle hibrit sokak süpürme aracı, elektrikli yolcu taşınan araçlar ve temizlik araçları üretilerek, 70 ülkeye ihraç ediliyor.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde yerli üretimle hibrit sokak süpürme aracı, elektrikli yolcu taşınan araçlar ve temizlik araçları üretilerek, 70 ülkeye ihraç ediliyor.

Karasu ilçesinde bulunan bir fabrikada temizlik araçları, elektrikli iş araçları ve hibrit sokak süpürme araçları üretiliyor. Neredeyse yurtdışındaki emsallerinin yarı fiyatına satılan araçlar 70 ülkeye ihraç ediliyor. Firma sahibi Hamit Bektaş araçların içten yanmalı motorlara göre çok daha ekonomik bir kullanım sağladığını söyledi. Karasu'da 6 bin metrekarelik fabrikada üretim yaptıklarını belirten Hamit Bektaş, "Şuan dünyada üretilen endüstriyel temizlik makinelerinin tamamını tesiste üretebiliyoruz. 2017 yılında da dünyada trend olan hibrit sokak süpürme aracını Türkiye'de ilk defa ürettik. Hibrit daha yeni bir teknoloji. Biz de sokak süpürme aracını ürettikten sonra daha yeni bir sistem olan hibrite ağırlık verdik" dedi.

Trafiğe kapalı alanlarda yolcu taşımaya yarayan elektrikli araçlar da ürettiklerini söyleyen Bektaş, "Hastanelerde, mezarlıklarda, üniversite kampüslerinde, otellerde, tatil köylerinde trafiğe kapalı alanlarda kullanılan elektrikli arabalarımız var. Bunlar yük ve yolcu taşımaya uygun araçlardır, 15 kişiye kadar taşıyabilen modelleri mevcuttur. Bu araçlar ulaşımı hem çevreci bir şekilde sağlamaktadır hem de içten yanmalı motora göre çok daha ekonomik bir taşıma sağlamaktadır. 1 kilometredeki temizleme maliyetini en asgariye indiren makinelerdir. Hem hibrit hem de parça ve servis olması açısından belediyelerimize bu araçları sunabiliyoruz" diye konuştu.

SAKARYA'DA YERLİ VE ELEKTRİKLİ İŞ ARAÇLARI ÜRETİYORLAR
SAKARYA'DA YERLİ VE ELEKTRİKLİ İŞ ARAÇLARI ÜRETİYORLAR
SAKARYA'DA YERLİ VE ELEKTRİKLİ İŞ ARAÇLARI ÜRETİYORLAR
SAKARYA'DA YERLİ VE ELEKTRİKLİ İŞ ARAÇLARI ÜRETİYORLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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