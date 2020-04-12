Sakarya'da yerel gazete okurlarına ücretsiz dağıtım yaptı
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Sakarya, Güncel

Sakarya'da yerel gazete okurlarına ücretsiz dağıtım yaptı

Sakarya'da yayın yapan Yenigün Gazetesi, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle okurlarına gazeteleri ücretsiz ulaştırdı.

12.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:22
Sakarya'da yerel gazete okurlarına ücretsiz dağıtım yaptı

Sakarya'da yayın yapan Yenigün Gazetesi, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle okurlarına gazeteleri ücretsiz ulaştırdı.

Yasağın başlamasının ardından aynı gün ikinci baskıyı yapan gazete, birinci ve ikinci baskılarından oluşan gazeteleri gün boyu talep eden okurlarına ücretsiz iletti.

Gazetenin genel yayın müdürü Müjdat Çetin, yaptığı açıklamada, koronavirüs kapsamında alınan önlemlerin yerinde olduğunu belirterek, gazete olarak ilk günden vatandaşlara "Evde Kal Sakarya" çağrısı yaptıklarını anımsattı.

Çetin, Sakarya'nın da içinde olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak ilini kapsayan sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından ekibi toplayarak gelişmeleri aktardıkları 5 bin adetlik ikinci bir baskı hazırladıklarını kaydetti.

Gazetenin her iki baskısını da okurların evlerine ulaştırdıklarını dile getiren Çetin, "Amacımız koronavirüs kapsamında yasaklara uyan Sakaryalılar'a bir anlamda şehirdeki gelişmeleri takip için imkan sunmak. Bu salgını önleme adına evde kalmak gerekiyor. Mecbur olmadıkça kimse evden çıkmamalı. Sizler evde kalın, bizler sizler için görevdeyiz diyerek tüm gelişmeleri sunduk." ifadelerini kullandı.

Çetin, gazeteleri ulaştırdıkları vatandaşların şaşkınlık yaşadığını ve olumlu tepkiler aldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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