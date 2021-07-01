Sakarya'da vahşet! Köpekler, parçalara ayrılmış iki cansız beden buldu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çöp poşetine konulan, parçalanmış halde 1'i kadın 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Cansız bedenler, 2 köpeğin insanlara ait kemikleri bulup, sahibinin evine getirmesiyle ortaya çıktı.

Sapanca'nın Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki boş arazide gezen köpeğinin kesik bir ayak bulduğunu fark eden uzman psikolog Zeynep Serbes, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sabah saatlerinde alanın ortasında çöp poşetine konulan 1'i kadın, 1'i erkek olmak üzere 2 kişinin cesedini buldu.

CANSIZ BEDENLER KESİCİ ALETLE PARÇALARA AYRILMIŞ

Kesici bir aletle parçalara ayrıldığı tespit edilen cansız bedenler, incelenmek üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken cansız bedenlerin bulunmasında büyük rol oynayan köpeklerin sahibi Serbes ise o anları anlattı.

"KAPININ ÖNÜNE KEMİK BIRAKMIŞLAR"

Köpeklerinin bahçeye insana ait kemikle geldiğini belirten Zeynep Serbes, durumu polis ekiplerine bildirdiklerini ve olay yeri inceleme ekiplerinin geldikten sonra parçalanmış halde 2 cesedin bulunduğunu dile getirdi. Bölgede yoğun bir kokunun olduğunu aktaran Serbes, "İki tane köpeğim dün akşam bölgeden gelen yoğun kokunun üzerine gitmişler ve bizim kapının önüne kemik bırakmışlar. Normal şartlarda ben de köpeklerime kemik veriyorum, onlar tok olduğu zamanlarda verdiğimiz kemiği gömüyor, sonrasında çıkarıp yiyorlar. Ama bu kemiği gömmemişler, bizde akşam karanlığında fark edemedik. Sabah komşumuzun fark etmesiyle hemen durumu emniyete haber verdik. Polisler olay yerine geldiklerinde köpekleri tekrar serbest bıraktık. Sonrasında köpekler, kokunun üzerine tekrar yoğunlaşınca polis ekipleriyle birlikte cesetleri buldular" dedi.

"KÖTÜ KOKUYU KEDİ ÖLÜSÜ SANDIK"

Cansız bedenler bulunmadan önce de bölgeden kötü kokuların geldiğini ifade eden Serbes, "Ben arkadaşımla da yürüyüş yapıyordum çok pis bir koku geliyordu. Buralarda kediler vardı ve onların öldüğünü, bu sebeple de kötü kokunun geldiğini düşündük. Aklımıza hiç böyle bir olay olacağı gelmedi. Zaten cesetleri iki tane çöp poşetinin içerisin de bulduklarını söylediler" sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı