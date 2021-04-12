Sakarya'da trajikomik olay
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Sakarya'da trajikomik olay

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kargo getiren kurye evin bahçesindeki kurt köpeğinden korkup ağaca tırmandı.

Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı
Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kargo getiren kurye evin bahçesindeki kurt köpeğinden korkup ağaca tırmandı. Kuryenin ağaca tırmandığı anlar güvenlik kamerasına yansırken yaşanan olay yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Olay, Akyazı ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve kargo getiren kurye görevlisi aracından inerek bahçeye girdi. Kargo paketini evin girişine fırlatan kurye, giderken bahçedeki Alman kurdu cinsi köpekle karşılaştı. Köpeği görünce paniğe kapılan ve köpek tarafından kovalanan kurye, bahçede bulunan ağaca tırmandı. Bir süre ağacın altından kuryeye havlayan köpek, açık bırakılan bahçe kapısından dışarı çıktı. Köpeğin bahçeden çıkmasını fırsat bilen görevli, hiçbir şey olmamış gibi aracına bindi. Kuryenin yüzlere tebessüm bıraktıran o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kuryenin evin bahçesine girmesi, kargoyu bıraktıktan sonra köpekle karşılaşması, ağaca tırmanması ve köpek gittikten sonra hiçbir şey olmamış gibi aracına binmesi yer alıyor.

-İHA-

Sakarya'da trajikomik olay
Sakarya'da trajikomik olay
Sakarya'da trajikomik olay
Sakarya'da trajikomik olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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