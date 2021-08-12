Sakarya'da "Telafide Ben de Varım" eğitimleri sürüyor
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Sakarya'da "Telafide Ben de Varım" eğitimleri sürüyor

Sakarya'da 'Telafide Ben de Varım' eğitimleri sürüyor
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Telafide Ben de Varım" eğitimlerinde öğrencilerle bir araya geldi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Telafide Ben de Varım" eğitimlerinde öğrencilerle bir araya geldi.

Adapazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulanan eğitimlere katılan Durmuş, öğrencilerle derse girdi, öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle teknik resim çizen Durmuş, makine ve tezgahlarda atölye çalışması yaptı.

Fazilet Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin gözlerindeki ışığı gördüklerinde onlara olan inançlarının arttığını belirtti.

İnsanlık ve medeniyet ne kadar gelişirse gelişsin, orta öğretimde mesleki eğitime ihtiyacın her daim kalacağını vurgulayan Durmuş, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız 2 yıl uzaktan eğitim nedeniyle uygulamaya yönelik çalışmalarını yapamadılar. Yaz döneminde haftada 12 saatlik uygulamalı eğitimlerini telafi etmek yolunda çaba sarf ediliyor. Emeği geçen öğretmenlerimize ve herkese teşekkür ediyorum. Eğitim camiasında sonuç ortaya koyabilmek, güçlü bir ekip işidir. Biz de güçlü ekiple mesleki eğitimde istihdam ve üretim ilişkisini artırmak için kararlı ve azimli şekilde yürüyoruz."

Durmuş, programın ardından öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sakarya'da 'Telafide Ben de Varım' eğitimleri sürüyor
Sakarya'da 'Telafide Ben de Varım' eğitimleri sürüyor
Sakarya'da 'Telafide Ben de Varım' eğitimleri sürüyor
Sakarya'da 'Telafide Ben de Varım' eğitimleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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