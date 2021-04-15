Sakarya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
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Sakarya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Sakarya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Karasu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 867 sikke ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Karasu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 867 sikke ele geçirildi. Operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karasu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Karasu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Ekiplerce, Darıçayırı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan iki araçta tarihi eser niteliği bulunan Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 867 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheli şahsın jandarmadaki işlemleri sürüyor. - SAKARYA

Sakarya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
Sakarya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
Sakarya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
Sakarya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
Sakarya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
Sakarya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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