Sakarya'da sosyal mesafeye uyularak çelenk sunma töreni düzenlendi
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23 Nisan, Sakarya, Güncel, Haber

Sakarya'da sosyal mesafeye uyularak çelenk sunma töreni düzenlendi

Sakarya'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlendi.

23.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:19
Sakarya'da sosyal mesafeye uyularak çelenk sunma töreni düzenlendi

Sakarya'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlendi.

Adapazarı Demokrasi Meydanı'ndaki törende Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından koronavvirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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