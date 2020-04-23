Sakarya'da sosyal mesafeye uyularak çelenk sunma töreni düzenlendi Sakarya'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlendi.

Sakarya'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlendi. Adapazarı Demokrasi Meydanı'ndaki törende Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından koronavvirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. - SAKARYA Kaynak: İHA