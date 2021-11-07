Sakarya'da sokak hayvanlarına kulübe ve mama desteği

SAKARYA (AA) - Birlik Vakfı ve Genç Birlik Sakarya Şubeleri'nce başlatılan "Hayat Can Dostlarımızla Birlikte Güzel" projesi kapsamında sokak hayvanlarına kulübe ve mama desteği verildi.

Birlik Vakfı Sakarya Şube Başkanı Arif Alperen Akkaya, gazetecilere, gençlere yönelik farklı etkinlikler ve projeler üretmeye çalıştıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sadece insan hayatını değil, sokakta yaşayan hayvanları da olumsuz etkilediğine dikkati çeken Akkaya, hayvanların yaşam hakkına dair sorumluluklarının olduğuna inandıklarını ve gelecek kuşaklara bu değeri miras bırakmak istediklerini kaydetti.

Genç Birlik Sakarya Şube Başkanı Ömer Özcan da sokak hayvanlarının yaşamlarına faydalı şekilde dokunarak onlara daha fazla sahip çıkabileceklerini vurgulayarak, hayvanlara mama ve barınak desteği verdiklerini aktardı.

Havaların soğumasıyla sokak hayvanlarının durumlarını daha yakından takip ettiklerini belirten Özcan, kulübe ve mama desteği sunmaya devam edeceklerini bildirdi.