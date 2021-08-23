Sakarya'da serinlemek için göle giren kişi kayboldu
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Sakarya'da serinlemek için göle giren kişi kayboldu

Sakarya'da serinlemek için göle giren kişi kayboldu
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde serinlemek için göle girdikten sonra kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde serinlemek için göle girdikten sonra kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Aşağıdereköy mevkisinde, Cihan Genç (33), Sümeyye Hüda Gümüş ve Hümeyra Gülname Yılmaz ile Vural T, tekneyle Sapanca Gölü'ne açıldı.

Kıyıdan uzaklaştıktan sonra serinlemek için suya atlayan Cihan Genç, bir süre gözden kayboldu. Bunun üzerine suya atlayan Vural T, arkadaşına ulaşamayınca tekrar tekneye çıktı.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Teknedeki Vural T. ile Sümeyye Hüda Gümüş ve Hümeyra Gülname Yılmaz, teknenin bulunduğu yerde sabitlenmesinin ardından AFAD ekipleri tarafından botla karaya çıkarıldı.

Fenalık geçiren Hümeyra Gülname Yılmaz'a, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kaybolan Cihan Genç'in bulunmasına yönelik AFAD tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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