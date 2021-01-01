Sakarya'da polis otelleri denetledi

SAKARYA'da, polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında otelleri denetleyerek, işletmecileri tedbirler konusunda uyardı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler kapsamında şehir genelindeki otellerde denetim yaptı. Ekipler, otellerin restoran, bar, müzik yayını yapılan alanları ile toplanma alanlarını denetledi, işletmecileri kurallar konusunda uyardı. Denetimde herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR