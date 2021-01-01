Sakarya'da polis otelleri denetledi
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Sakarya'da polis otelleri denetledi

01.01.2021 00:51 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:54
Sakarya'da polis otelleri denetledi

SAKARYA'da, polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında otelleri denetleyerek, işletmecileri tedbirler konusunda uyardı.

SAKARYA'da, polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında otelleri denetleyerek, işletmecileri tedbirler konusunda uyardı. 

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler kapsamında şehir genelindeki otellerde denetim yaptı. Ekipler, otellerin restoran, bar, müzik yayını yapılan alanları ile toplanma alanlarını denetledi, işletmecileri kurallar konusunda uyardı. Denetimde herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı. 


Sakarya'da polis otelleri denetledi
Sakarya'da polis otelleri denetledi
Sakarya'da polis otelleri denetledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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