Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedilmesi
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Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedilmesi

Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedilmesi
07.09.2020 00:09 | Son Güncelleme: 07.09.2020 00:12

Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca, olaya karıştığı belirlenen K.C ve H.C. hakkında "tehdit" ve "yaralama" iddiasıyla gözaltı kararı alınmıştı.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Sakarya Valiliğinden daha önce yapılan açıklamada, 22 Ağustos'ta Kocaali ilçesinde fındık bahçesinin sahipleri arasında çıkan tartışma sonucu arbede yaşandığı, şahıslardan birinin aracını diğer kişinin üzerine sürdüğü, bu esnada Mardin nüfusuna kayıtlı iki kadın işçi ile Düzce nüfusuna kayıtlı bir erkek işçinin yaralandığı ve olayın yargıya intikal ettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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