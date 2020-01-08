Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü
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Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters döndüğü trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

08.01.2020 10:29 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:34
Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü

'nın ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters döndüğü trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, sabah 06.30 sıralarında Karasu - Kaynarca karayolu Denizköy Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta yaşadığı öğrenilen Eray Sarıöz idaresindeki 67 VA 287 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak ters döndü.


Kazanın verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce yapılan kontrollerde sürücü Sarıöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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