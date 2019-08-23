Sakarya'da "Kemerin Ses Getirsin" yarışması

23.08.2019 15:42

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan "Kemerin Ses Getirsin" isimli ödüllü trafik güvenliği yarışması devam ediyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Murat Ünal, Adapazarı ilçesinde bir alışveriş merkezinde kurulan stantta çocuklara yarışma hakkında bilgi verdi.

Ünal, yarışma kapsamında aileleriyle seyahat eden çocuklardan, sürücü ve araçtaki diğer yolcuları emniyet kemerlerini takmaları konusunda bilinçlendirdiği ve uyardığı görülen videolarını #kemerinsesgetirsin hashtagini etiketleyerek 31 Ağustos'a kadar "TrafikEgm" twitter adresine göndermelerini istedi.

Gönderilen videolardan en çok beğeniyi alan ilk 100 çocuğa scooter, kask ve koruma ekipmanı hediye edileceğini belirten Ünal, standa gelen çocuklarla keyifli sohbet gerçekleştirdi.

Çocuklarla yakından ilgilenen Ünal, onlara kırmızı düdük, "Ailemin Trafik Polisiyim" kimlik kartı, etiket ve boyama kitabı da hediye etti.

Trafik polisi Ünal ayrıca, vatandaşları yaya önceliği, emniyet kemeri kullanma ve seyir halinde cep telefonuyla konuşmama konusunda uyardı.

Kaynak: AA