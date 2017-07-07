Sakarya'da Hamile Kadın İle Bebeğini Öldüren Katiller Tutuklandı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edildikten sonra öldürülen Emani Al-Rahmun ve 11 aylık oğlu Halaf Al Rahmun'ın katil zanlıları tutuklandı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 11 aylık oğluyla birlikte evinden kaçırıldıktan sonra tecavüz edilen, ardından da oğluyla birlikte katledilen Suriyeli Emani Al-Rahmun ve oğlu Halaf Al Rahmun'ın katil zanlıları, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
OTOPSİLERİ YAPILDI
Öte yandan anne ve oğulun cenazeleri otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi.
Anne ile oğlun cenazeleri yapılan otopsi işleminin ardından talihsiz kadının eşi Halid Al Rahmun'a teslim edildi.
SURİYE'DE DEFNEDİLECEK
Hendek Belediyesi'ne ait bir cenaze aracıyla alınan cenazeler Sakarya'ya götürüldü.
Cenazenin yarın kılınacak namazın ardından Suriye'nin İdlib kentine götürülerek defnedileceği öğrenildi.