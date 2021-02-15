Sakarya'da kar yağışı devam ediyor
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Sakarya'da kar yağışı devam ediyor

15.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:17
Sakarya'da kar yağışı devam ediyor

SAKARYA'da cumartesi gecesi başlayan kar yağışı aralıklarla yağmaya devam ediyor.

SAKARYA'da cumartesi gecesi başlayan kar yağışı aralıklarla yağmaya devam ediyor. İl genelinde karayollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama ekipleri hazır bekletiliyor. 

Sakarya'da yağan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Çocuklar ise okulların yüz yüze eğitime başlamamasını fırsata çevirerek kardan adam yapıp, kar topu oynayarak karın keyfini çıkarıyor. Kar yağışının cuma gününe kadar devam etmesi beklenirken, D-100 ve D-650 karayollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler hazır bir şekilde bekletiliyor.


- Sakarya
Sakarya'da kar yağışı devam ediyor
Sakarya'da kar yağışı devam ediyor
Sakarya'da kar yağışı devam ediyor
Sakarya'da kar yağışı devam ediyor
Sakarya'da kar yağışı devam ediyor
Sakarya'da kar yağışı devam ediyor
Sakarya'da kar yağışı devam ediyor
Sakarya'da kar yağışı devam ediyor
Sakarya'da kar yağışı devam ediyor
Sakarya'da kar yağışı devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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