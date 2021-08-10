Sakarya'da kamyonun çarpmasıyla kopan elektrik tellerinin tutuşturduğu samanlar yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'da kamyonun çarpmasıyla kopan elektrik tellerinin tutuşturduğu samanlar yandı

Sakarya'da kamyonun çarpmasıyla kopan elektrik tellerinin tutuşturduğu samanlar yandı
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kamyonun çarpmasıyla kopan elektrik tellerinin tutuşturduğu samanlar kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kamyonun çarpmasıyla kopan elektrik tellerinin tutuşturduğu samanlar kullanılamaz hale geldi.

Ahmet K. idaresindeki 16 AEE 848 plakalı saman yüklü kamyon, Yuvalıdere Mahallesi'nden geçtiği sırada elektrik tellerine çarptı.

Tellerin kopması üzerine kamyon kasasındaki samanlar alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonu boş araziye çekti.

Jandarma, vatandaşlar ve iş makinelerinin yardımıyla söndürülen yangında, samanların bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

SEDAŞ ekipleri de kopan tellere müdahale etti.

Sakarya'da kamyonun çarpmasıyla kopan elektrik tellerinin tutuşturduğu samanlar yandı
Sakarya'da kamyonun çarpmasıyla kopan elektrik tellerinin tutuşturduğu samanlar yandı
Sakarya'da kamyonun çarpmasıyla kopan elektrik tellerinin tutuşturduğu samanlar yandı
Sakarya'da kamyonun çarpmasıyla kopan elektrik tellerinin tutuşturduğu samanlar yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Mehmet Şimşek Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Tuğba Özay Yonca Evcimik Süreyya Yalçın
Spor Muslera Caner Erkin Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya'da kamyonun çarpmasıyla kopan elektrik tellerinin tutuşturduğu samanlar yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.08.2021 15:33:48. #1.13#

title