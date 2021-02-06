Sakarya'da kaçak içki operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sakarya'da kaçak içki operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

06.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:04
Sakarya'da kaçak içki operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Sakarya'da kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Sakarya'da kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki ticareti ve sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce bir iş yeri ve araçta yapılan aramada, 109 şişe kaçak içki, 38 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ve 8 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkarılan 3 zanlıdan 2'si "halk sağlığını tehlikeye atma ve kaçakçılık" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Süleyman Soylu Çiğdem Karaaslan Temel Karamollaoğlu
Magazin Halsey Barış Manço Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Mesut Özil Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Mersin Gazete Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da kaçak içki operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 12:05:29. #1.16#
title