Sakarya'da kaçak içki operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Sakarya'da kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki ticareti ve sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce bir iş yeri ve araçta yapılan aramada, 109 şişe kaçak içki, 38 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ve 8 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkarılan 3 zanlıdan 2'si "halk sağlığını tehlikeye atma ve kaçakçılık" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı