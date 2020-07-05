Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı
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Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı
05.07.2020 19:37 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:24

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki korkunç patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında iş güvenliği uzmanı bir kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Böylece gözaltına alınanların sayısı 4'e ulaşırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 4 OLDU

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli ile gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Jandarmadaki işlemleri devam eden sorumlu müdür ile 2 ustabaşı için 1 gün ek gözaltı kararı verilmişti.

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında önceki gün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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