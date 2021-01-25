Sakarya'da kamyon, 2 aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Sakarya'da kamyon, 2 aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

25.01.2021 19:28 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:06

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, 2 aracın üzerine devrildi. Korkunç kazada ezilen otomobillerden birinin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, 2 aracın üzerine devrildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken ezilen otomobillerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamyonun altında kalan 2 araçta tanınmaz ve kullanılmaz hale gelirken, ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sakarya'da feci kaza! Kamyon 2 aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Sakarya'da feci kaza! Kamyon 2 aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Sakarya'da feci kaza! Kamyon 2 aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Sakarya'da feci kaza! Kamyon 2 aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Sakarya'da feci kaza! Kamyon 2 aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Sakarya'da kamyon, 2 aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

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