Sakarya'da kamyon, 2 aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, 2 aracın üzerine devrildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken ezilen otomobillerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamyonun altında kalan 2 araçta tanınmaz ve kullanılmaz hale gelirken, ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK