Sakarya'da kamyon, 2 aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
25.01.2021 19:28 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:06
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, 2 aracın üzerine devrildi. Korkunç kazada ezilen otomobillerden birinin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, 2 aracın üzerine devrildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken ezilen otomobillerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamyonun altında kalan 2 araçta tanınmaz ve kullanılmaz hale gelirken, ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK