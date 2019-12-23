Sakarya'da ev yangını

23.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:10

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Yörükler Mahallesi'nde bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler tüm çatıyı sararken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev ve çatısında maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA