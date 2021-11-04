Sakarya'da cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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Sakarya'da cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel
Sakarya'da cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza öğlen saatlerinde Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sezin Gözaçan Ç., yönetimindeki 34 CYH 455 plakalı otomobil, Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde sola dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Turgay K. yönetimindeki 06 VGU43 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, cip ise yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak durdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada cip sürücüsü Turgay K. ile aynı araçta bulunan Tayfun K., Furkan T. ile otomobilde bulunan Bedriye Nergiz Kaya hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Sapanca ilçe Hastanesine Kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Diğer yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde ilerleyen otomobil sola dönüş yapmak istediği sırada karşı yönden gelen cip ile çarpışması yer aldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Sakarya'da cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya'da cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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