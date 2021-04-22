Son dakika haber | Çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

Son dakika gündem haberine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangında bir iş yeri tamamen yandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangında bir iş yeri tamamen yandı.

Yenimahalle İpsiz Recep Caddesi'nde Sinan Kara'ya ait balık lokantasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

İş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün