Sakarya'da kan donduran olay! Çanta içinden insana ait kemik ve et parçaları çıktı

Sakarya'da akşam saatlerinde polis ekiplerini harekete geçiren bir olay yaşandı. Serdivan ilçesinde bir çantanın içerisinde insana ait kemik ve et parçaları bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Çark Deresi'nde eski bir çanta içerisinde insana ait olduğu düşünülen kemik ve et parçaları bulundu.

Akşam saatlerinde, Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi ile Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi sınırında kalan Çark Deresi içerisinde eski bir çanta içinde insana ait olduğu düşünülen kemik ve et parçaları bulundu.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken, dereden çıkartılan çanta içerisindeki kemik parçaları incelenmek üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Otopsi Merkezine götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı