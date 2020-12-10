Sakarya'da caddede HES kodu denetimi
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Sakarya'da caddede HES kodu denetimi

10.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:01
Sakarya'da caddede HES kodu denetimi

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinin en işlek caddesi olan Çark Caddesi bariyer ile kapatılarak, HES kodu kontrolü yapıldı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinin en işlek caddesi olan Çark Caddesi bariyer ile kapatılarak, HES kodu kontrolü yapıldı.

Sakarya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan ile Adapazarı'nın en işlek caddesi olan Çark Caddesi'ne girişlerde, HES kodu zorunluluğu getirildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bugün cadde girişlerini bariyer ile kapatarak, HES kodu kontrolü yaptı.

HES kodu olmayan vatandaşların caddeye girişine izin verilmedi. Polis, vatandaşların HES kodu almasına yardımcı oldu.

Sakarya'da caddede HES kodu denetimi
Sakarya'da caddede HES kodu denetimi
Sakarya'da caddede HES kodu denetimi
Sakarya'da caddede HES kodu denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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