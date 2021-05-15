Sakarya'da bayramın ikinci günü korkutan yangın
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Sakarya'da bayramın ikinci günü korkutan yangın

Sakarya'da bayramın ikinci günü korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde depo olarak kullanılan boş bir arazide plastik boruların yanması neticesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde depo olarak kullanılan boş bir arazide plastik boruların yanması neticesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangınla birlikte gökyüzünü kaplayan duman ise şehrin birçok bölgesinden görüldü.

Yangın, Arifiye ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesinde depo olarak kullanılan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı arazide bulunan plastik borular alev aldı. Alevlerle birlikte gökyüzünü kaplayan dumanlar ise korku dolu anlar yaşattı. Dumanlar, kentin dört bir yanından görülürken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri ise büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangın hakkında inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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