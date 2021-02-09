Başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
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Başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

09.02.2021 01:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 02:03

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yörükler Mahallesi Bağlar Sokak'ta yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin erkek E.G'ye ait ve başından vurulmuş olduğunu tespit etti.

E.G'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Geyve Hastanesi morguna kaldırıldı.

Başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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