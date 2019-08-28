Sakarya'da asayiş

28.08.2019 16:44

Sakarya'da hakkında sekiz farklı suçtan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir duyumu değerlendiren Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzuluk Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.

Ekipler, yapılan aramada hakkında 8 farklı suçtan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA