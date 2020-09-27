Sakarya'da anız yangınları

SAKARYA'nın birçok farklı bölgesindeki anız yangını meydana gelirken, yüzlerce hektar zarar gördü.

SAKARYA'nın birçok farklı bölgesindeki anız yangını meydana gelirken, yüzlerce hektar zarar gördü.

Sakarya'da birçok farklı bölgesinde anız yangınları meydana geldi. Hasat zamanının ardından çoğu arazi sahibinin anız yakması itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yangın dumanları şehrin birçok bölgesini kapladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, gün boyunca anız yangınlarını söndürmeyle uğraştı. Tüm ihbarları değerlendirerek yangın bölgesine giden ekipler, alevlerin büyümemesi için çaba gösterdi. Yangınlarda yüzlerce hektar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ