Sakarya'da 19.19'da İstiklal Marşı okuma etkinliği
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Sakarya'da 19.19'da İstiklal Marşı okuma etkinliği

19.19'da İstiklal Marşı'nı h Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: "İstiklal Marşımızı hep bir ağızdan coşkuyla okuyacağız" "Bizler gençlerimizle bir arada olduğumuzu göstermek için elimizden gelen bütün imkanları kullandık" 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Yeni Sakarya...

Sakarya'da 19.19'da İstiklal Marşı okuma etkinliği
19.05.2020 20:41 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:41

19.19'da İstiklal Marşı'nı h

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: "İstiklal Marşımızı hep bir ağızdan coşkuyla okuyacağız"

"Bizler gençlerimizle bir arada olduğumuzu göstermek için elimizden gelen bütün imkanları kullandık"

SAKARYA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda İstiklal Marşı okuma etkinliği düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik anları ise havadan görüntülendi.

Ulusal pandemi olan korona virüs salgını nedeni ile vatandaşların sağlığı açısından kutlamaları gerçekleşmeyen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda İstiklal Marşı okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri ve çok sayıda sporcu katıldı. Birçok sporcunun bir araya geldiği etkinlikte sporcular Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri açarak İstiklal Marşını okudular. Sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleşen etkinlik ise havadan görüntülendi.

Yeni Sakarya Stadında düzenlenen etkinlikte konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Bugün 2 güzelliği bir arada yaşıyoruz. Hem 19 Mayıs'ın 101. Yılını yaşıyoruz hem de dinimizde kutsal saydığımız bir gecenin de arifesindeyiz. 19 Mayıs 1919 bizim tarihimizde önemli bir yer tutuyor. Kurtuluş Savaşımızın ilk fitilinin ateşlendiği yer olarak İstanbul'dan Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir faaliyet başlangıcı olarak bizler için önemli yer tutuyor. 19 Mayıs denince bizim aklımıza özgürlük mücadelemiz geliyor, özgürlüğe olan aşkımız geliyor ve yine bu özgürlük mücadelesinde milletimizin vermiş olduğu büyük fedakarlık, büyük bir gayret aklımıza geliyor. 19 Mayıs dediğimizde bizler önemli bir başlangıcı hatırlıyoruz. Kendi dinimizin kutsalları arasında saydığımız bizim başvuru kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı gece olan Kadir Gecesini de biz bu arada kutlamış ve yaşamış oluyoruz. Bu iki güzelliğinde kadrini bilip, kadrinden istifade etmek için güzel faaliyetlerimiz var ama malum olduğu üzere bu salgın dolayısıyla bazı programlarımız iptal olmak zorunda kalıyor. Ama yine de bizler gençlerimizle bir arada olduğumuzu göstermek için elimizden gelen bütün imkanları kullandık. Sosyal medya üzerinden onlarla haberleşmeye çalıştık ve onlarla birlikte bugünün anısına ağaçlar diktik, yine bazı bireysel spor faaliyetlerini sosyal mesafeye uyarak yapmaya çalıştık. İlimizi önemli ölçüde tanıtan yamaç paraşütünde de bugün gösteriler yapılmış oldu. Burada da 101. Yıldönümünde 19.19'da gençlerimiz ve sporcularımızla birlikte bütün Türkiye'de olduğu gibi İstiklal Marşımızı hep bir ağızdan coşkuyla okuyacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Manşet

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