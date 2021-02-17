Sakarya Büyükşehir Belediyesi 83 araç ve 180 personelle kar yağışına karşı teyakkuzda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentte 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için 83 araç ve 180 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentte 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için 83 araç ve 180 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Afet ve Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına ilişkin Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Atilla Turan'dan brifing aldı.

Yüce, daha sonra Sakarya itfaiyesi haber merkezine telsizle bağlanarak kentteki son durum hakkında bilgi edindi.

Kar küreme ve tuzlama kamyonlarını da uğurlayan Yüce, tüm büyükşehir çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Cumartesiden itibaren başlayan kar yağışının belli aralıklarla etkisini sürdürdüğünü belirten Yüce, ilk günden itibaren çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini, 83 araç 180 personelle seferber olduklarını kaydetti.

Süreci sahada takip ettiklerini anlatan Yüce, Büyükşehir Belediyesinin 2 bin kilometrelik yol ağının bulunduğunu, buralarda çalışmaların ilk günden itibaren devam ettiğini aktararak, ciddi manada vatandaşa mani olacak ve olumsuzluğa yol açacak durumun olmadığı bilgisini verdi.

Bu gece de tuzlama ve kırsalda 16 kilometrelik bir mesafede yol açma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Ekrem Yüce, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şehirde yaşayan herkesin güvencesi için Büyükşehir Belediyesi olarak seferberiz. Büyükşehir vatandaşlarının hizmetindedir, vatandaşlarımızın içi rahat olsun biz büyük bir aileyiz. Bu kar yağışının berekete dönüşmesi için ilk günden bir duamız vardı. Elhamdülillah bu güzel kar yağışı berekete dönüşmüştür. Şu ana kadar herhangi bir aksaklık ve felaket söz konusu değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz